ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് തുടരുന്നു. ഇടപാടിനെ ന്യായീകരിക്കാന്‍ പ്രധനമന്ത്രിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാഹുല്‍ പരിഹസിച്ചു. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവന. ഈ പ്രസ്താവന എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും അപമാനിക്കലാണെന്ന് ആരോപണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി രംഗത്തെത്തി.

'56 ഇഞ്ച് നെഞ്ചുള്ള കാവല്‍ക്കാരന്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ ഇടയില്‍ ഒരു സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു സീതാരാമന്‍ജി എന്നെ പ്രതിരോധിക്കു... എനിക്ക് എന്നെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിയില്ല... എന്നെ പ്രതിരോധിക്കൂ...' - രാഹുല്‍ പാര്‍ട്ടി റാലിയില്‍ സംസാരിക്കവെ പരിഹസിച്ചു.

രണ്ടര മണിക്കൂര്‍ സമയമെടുത്തിട്ടും ഈ സ്ത്രീക്ക് മോദിയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാന്‍ വളരെ നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം അവരോട് ചോദിച്ചു. അതെ അല്ലെങ്കില്‍ അല്ല എന്ന് മറുപടി പറയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവര്‍ മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെന്നും രാഹുല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്ത്രീ എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന മഹിള എന്ന ഹിന്ദി വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് രാഹുല്‍ പ്രസംഗത്തില്‍ നിര്‍മല സീതാരാമനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍, പിന്നീട് ആഗ്രയില്‍ നടന്ന റാലിയില്‍ രാഹുലിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കലാണിതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

