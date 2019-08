ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രളയത്തില്‍ അവശ്യരേഖകള്‍ നഷ്ടമാവുകയും കേടുപാടുകയും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തവര്‍ക്ക് അവ വീണ്ടും ലലഭ്യമാക്കാന്‍ ഏകജാലക സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വയനാട് എം പി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കത്തയച്ചു.

പ്രളയത്തില്‍ നിരവധിയാളുകള്‍ക്കാണ് അവശ്യരേഖകള്‍ നഷ്ടമാവുകയോ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

തന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരുപാടു പേര്‍ക്ക് റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്, ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്, സ്‌കൂള്‍-കോളേജ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, പട്ടയം, ജനന-മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് രാഹുല്‍ കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

പ്രളയബാധിതര്‍ വിവിധ ഓഫീസുകളില്‍ കയറിയിറങ്ങുന്നിതിനു പകരം, അവരുടെ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ ഒരു നോഡല്‍ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്താനാണ് രാഹുല്‍ കത്തില്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നത്.

