കോഴിക്കോട്: രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെത്തി. കരിപ്പൂരില്‍ വിമാനം ഇറങ്ങിയ രാഹുലിന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ സ്വീകരണം നല്‍കി.

Kerala: Congress leader Rahul Gandhi reaches Calicut International Airport.



He is scheduled to attend the programme to mark the culmination of padayatra being undertaken by state Leader of Opposition Ramesh Chennithala & other programmes on Feb 22 & Feb 23. pic.twitter.com/0MxdA4Bavn