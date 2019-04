കണ്ണൂര്‍: രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ കാണാനെത്തി നിരാശനായി മടങ്ങിയ ഏഴുവയസ്സുകാരന്‍, കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിയായ നദാന്‍. രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ കാണാന്‍ കഴിയാതെ അവന്‍ വാവിട്ടുകരയുന്ന ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറാലായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അവന്റെ സ്വപ്‌നവും ആഗ്രഹവും വ്യാഴാഴ്ച സഫലമായി. താന്‍ ഏറ്റവും ആരാധനയോടെ കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവായ രാഹുല്‍ഗാന്ധി തളിപ്പറമ്പിലെ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കനെ നേരിട്ടുവിളിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിനെ നേരില്‍കാണാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന നദാന് ഇത് സന്തോഷനിമിഷം.

രണ്ടാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ നദാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി. രാഹുല്‍ഗാന്ധി കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോള്‍ കാണമെന്ന് നദാന്‍ മാതാപിതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അതിനുസാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് പ്രിയനേതാവ് കണ്ണൂരിലെത്തുന്നതായ വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞത്. ഇതോടെ മകന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുക്കാനായി മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രമം.

എന്നാല്‍ കണ്ണൂരിലെ അതീവസുരക്ഷാ പ്രധാന്യമുള്ള വേദിയില്‍ നദാന് പ്രവേശിക്കാനായില്ല.ഏഴുവയസ്സുകാരന്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. നിരാശനായി കണ്ണൂരില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയെങ്കിലും മകന്‍ കരയുന്നതിന്റെ ചിത്രവും മകന്റെ സങ്കടവും വിവരിച്ച് നദാന്റെ പിതാവ് സന്തോഷ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടു. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം ഈ പോസ്റ്റ് വൈറലാവുകയും നദാന്റെ സങ്കടക്കുറിപ്പ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയുകയും ചെയ്തു.

അനന്തു സുരേഷ് എന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ നദാനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമറിയിക്കാന്‍ മുന്‍കൈയെടുത്തത്. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് നദാനെ തേടി രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ വിളിയെത്തിയത്.

നദാനെ രാഹുല്‍ഗാന്ധി നേരിട്ടുവിളിച്ച സംഭവം പിതാവ് സന്തോഷ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ വിവരിച്ചത് ഇങ്ങനെ-

ഇതാണ് ...ഈ നന്മയാണ് ഒരു ഏഴുവയസ്സുകാരനെ പോലും ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ ആരാധകനാക്കിയത്... രാവിലെ 10.59 a.m ഫോണിലേക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് നമ്പറില്‍ നിന്ന് ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍.. 'ഞാന്‍ രാഹുലാണ്...എനിക്ക് മോനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ എന്ന് വിനയം കലര്‍ന്ന ചോദ്യം...വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഒരു നിമിഷം.... ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി... പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും... ഒപ്പം നന്മനിറഞ്ഞ ആ അജ്ഞാത സുഹൃത്ത് അനന്തു സുരേഷ് ചെരുവിലിനും....

Content Highlights: Rahul Gandhi's Phone Call to Seven Year OId Boy Nathan From Kannur