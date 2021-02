കൊല്ലം: ആദ്യമായി തന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ഏതൊരാളൊയും കടലൊന്ന് ഭയപ്പെടുത്തും തിരമാലകളില്‍ ആടിയുലമ്പോള്‍ കടല്‍ച്ചൊരിക്കില്‍ അവശരായി പോകും. കടൽ യാത്രയും മത്സ്യബന്ധനവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്‍പരിചയമുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം ധാരണകളെ കാറ്റില്‍ പറത്തുന്നതായിരുന്നു രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ കടല്‍ യാത്ര..

കടലിലെ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ ഉപ്പുവെള്ളമോ അലയടിക്കുന്ന തിരമാലകളൊ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നമായിരുന്നില്ല. കടലിന്റെ ആഴമോ വന്യതയൊ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷനെ തെല്ലും ഭയപ്പെടുത്തിയുമില്ല. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളില്‍ ഒരാളായി മാറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോ‍ടെ രാഹുല്‍ കടലില്‍ ചാടി, അവര്‍ക്കൊപ്പം നീന്തി, മീന്‍വല വലിച്ചു ബോട്ടില്‍ കയറ്റി. ഒടുവില്‍ വാടിക്കടപ്പുറത്തിന്റെ മനസ് കീഴടക്കിയാണ് രാഹുല്‍ കരതൊട്ടത്.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ട് മനസിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 5.15-ന് വാടി കടപ്പുറത്തുനിന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കടലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. 7.45 ഓടെ തിരിച്ചെത്തി.വാടി കടപ്പുറത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ കടൽ യാത്ര. മീന്‍ പിടിക്കുന്നതിനിടെ ചില മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കടലിലേക്ക് ചാടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു.

വലയില്‍ കുടുങ്ങിയ മീന്‍ ചാടിപ്പോകാതിരിക്കാന്‍ വല ഒതുക്കുകയാണെന്ന് മനസിലായതോടെ രാഹുലും അവര്‍ക്കൊപ്പം കൂടി. ധരിച്ചിരുന്ന ടീച്ചര്‍ട്ട് ഊരിമാറ്റിയ ശേഷം കടലിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ അമ്പരന്ന് നില്‍ക്കെ രാഹുല്‍ കടലില്‍ നീന്തി, വല ഒതുക്കാന്‍ സഹായിച്ചു. പിന്നീട് വല ബോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചുകയറ്റാനും രാഹുല്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സഹായിച്ചു.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ പാകം ചെയ്തു നല്‍കിയ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ബോട്ട് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ മനസിലാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയത്.

