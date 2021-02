തിരുവനന്തപുരം: എല്‍.ഡി.എഫ്.- യു.ഡി.എഫ്. മുന്നണികളെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ച് ബി.ജെ.പി. ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി.നഡ്ഡ. യുഡിഎഫും എല്‍ഡിഎഫും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണെന്നും കേരളത്തില്‍ ഒരു മൂന്നാംധ്രുവമായി ബിജെപി മാറിയെന്നും നഡ്ഡ അവകാശപ്പെട്ടു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെത്തിയ നഡ്ഡ സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് വാര്‍ത്തസമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു.

ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ ഇതുവരെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോള്‍ ആ വിഷയം കോണ്‍ഗ്രസ് ഉയര്‍ത്തുന്നത് കാപട്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ആസൂത്രിതമായി ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. സിഎജിക്കെതിരായ പ്രമേയം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ്, കെ ഫോണ്‍, ഇ-മൊബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ എല്ലാ തട്ടിപ്പുകളിലും മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്‌സുകള്‍ വീര്‍പ്പിക്കുക എന്ന ഒറ്റ അജണ്ട മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇടപെടല്‍ കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ആത്മാഭിമാനമുള്ള ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള മലയാളികളേയും ലജ്ജിപ്പിച്ചു.

പിണറായി വിജയന് വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു. സിപിഎം സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസുകളില്‍ പിന്‍വാതില്‍ നിയമനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആകെ പരാജയമാണ്. രാജ്യത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളില്‍ പകുതിയിലധികവും കേരളത്തിലാണ്.

കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും സിപിഎമ്മും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ബംഗാളില്‍ ഇരുവരും സഖ്യകക്ഷികളാണ്. പ്രത്യയശാസ്ത്ര പാപ്പരത്തമല്ലാതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലെന്നും ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ പറഞ്ഞു.

