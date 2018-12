പത്തനംതിട്ട: ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അറസ്റ്റിലായ രാഹുല്‍ ഈശ്വറിനെ വീണ്ടും റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. തിരുവല്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് രാഹുല്‍ ഈശ്വറിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തത്. രാഹുല്‍ ഈശ്വറിനെ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.

കഴിഞ്ഞദിവസം ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ രാഹുല്‍ ഈശ്വറിനെ പാലക്കാട് നിന്നാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നേരത്തേ ശബരിമല പ്രശ്‌നത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്ന കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ച രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു പോലീസിന്റെ നടപടി. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിലെത്തി ഒപ്പിടണമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാഹുല്‍ ഒപ്പിടാനെത്തിയില്ല. ഇതോടെ രാഹുലിന് അനുവദിച്ച ജാമ്യം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

അതേസമയം, ശബരിമല സമരത്തിന്റെ പേരില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തന്നോട് പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. രാഹുല്‍ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

