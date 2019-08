കൊച്ചി: തീവ്രവാദ ബന്ധം സംശയിച്ച് പോലീസ് ശനിയാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ സ്വദേശി റഹീം അബ്ദുള്‍ ഖാദറെ വിട്ടയച്ചു. യുവാവ് നിരപരാധിയാണെന്ന് വ്യക്തമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്. ഇന്നലെ മുതല്‍ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴുവരെ എന്‍.ഐ.എ അടക്കമുള്ള അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ യുവാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാല്‍, റഹീമിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് വിട്ടയച്ചത്.

ലഷ്‌കര്‍ ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാനെത്തിയ യുവാവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 24 മണിക്കൂറോളം കസ്റ്റഡിയില്‍വച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍നിന്നാണ് യുവാവിന്റെ നിരപരാധിത്വം ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് സൂചന. എന്‍.ഐ.യ്ക്ക് പുറമെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും തമിഴ്‌നാട് പോലീസിന്റെ ക്യൂ ബ്രാഞ്ചും യുവാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. വ്യക്തി വൈരാഗ്യം മൂലമാവാം യുവാവിന്റെ പേര് തീവ്രവാദ കേസിലേക്ക് വഴിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ടത് എന്ന സംശയം ബന്ധുക്കള്‍ക്കുണ്ട്. റഹീമിനൊപ്പം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവതിയെ ഇതുവരെ വിട്ടയച്ചിട്ടില്ല.

