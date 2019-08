കല്പറ്റ: എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചപ്പോള്‍ മേപ്പാടി ചൂരല്‍മല സ്വദേശി റാബിയക്കും പേരാമ്പ്ര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷാഫിക്കും ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പില്‍ വിവാഹം. ആശംസകളുമായി ജില്ലാ കളക്ടറും മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തിയപ്പോള്‍ ഇരട്ടി സന്തോഷവും.

ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായ മേപ്പാടി പുത്തുമലയ്ക്ക് സമീപത്തെ ചൂരല്‍മല സ്വദേശി ജുമൈലത്തിന്റെ മകളാണ് റാബിയ. ഒരു നാടിനെ ഒന്നാകെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഉരുള്‍പൊട്ടലിലും പ്രളയത്തിലും ജുമൈലത്തിന്റെ വീടിനും നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. പേമാരിയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മകളുടെ വിവാഹത്തിനായി സ്വരുക്കൂട്ടിവച്ച പുതുവസ്ത്രങ്ങളും പണവുമെല്ലാം നശിച്ചു. വെറുംകൈയോടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി മേപ്പാടി സെന്റ് ജോസഫ് സ്‌കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തിയപ്പോള്‍ മകള്‍ റാബിയയുടെ വിവാഹം എങ്ങനെ നടത്തുമെന്നായിരുന്നു ജുമൈലത്തിന്റെ ആശങ്ക.

Image: facebook.com/wayanadWE

ഓഗസ്റ്റ് 18-നാണ് വിവാഹചടങ്ങുകള്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ വിവാഹത്തിനായി സ്വരുക്കൂട്ടി വച്ചതെല്ലാം പ്രളയം കവര്‍ന്നതോടെ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ജുമൈലത്തും മകളും നിരാശയിലായി. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഭര്‍ത്താവ് മരണപ്പെട്ടതോടെ കൂലിപ്പണിയെടുത്താണ് ജുമൈലത്ത് കുടുംബം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് മകളുടെ വിവാഹം തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ എന്തുവന്നാലും ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് തന്നെ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് വരന്‍ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഇവര്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ നിരവധിപേരുടെ സഹായഹസ്തങ്ങളും ഇവരെ തേടിയെത്തി.

Image: facebook.com/wayanadWE

ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് രാവിലെ മേപ്പാടി സെന്റ് ജോസഫ് സ്‌കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു വിവാഹചടങ്ങുകള്‍. ക്യാമ്പിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്കും അതിഥികളായെത്തിയവര്‍ക്കും വിവാഹസദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടറും ക്യാമ്പിലെത്തി നവദമ്പതികള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു. ക്യാമ്പിലുള്ളവരുടെ മനസുകളില്‍ ഇന്ന് നിറയെ സന്തോഷമാണെന്നും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള്‍ അതിജീവിക്കുന്നതെന്നും ഏതൊരു ദുരന്തത്തിനും തകര്‍ക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ശക്തിയാണിതെന്നും നവദമ്പതികളുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് വയനാട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

