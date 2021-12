പീരുമേട്: കാറും വാനും തമ്മിലിടിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ നടന്ന അപകടത്തിൽ ആന്ധ്രാ സ്വദേശികളായ അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണ്ണൂൽ സ്വദേശികളായ ആദിനാരായണൻ (45), യാഗൻ ഈശ്വരപ്പ (43) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ദേശീയപാത 183-ൽ കുട്ടിക്കാനത്തിന് സമീപം അമലഗിരിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അയ്യപ്പഭക്തർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ട്രാവലർ കരടിക്കുഴി സ്വദേശികളായ ദമ്പതിമാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിന്റെ പിന്നിലിടിച്ചാണ് ആദ്യം അപകടമുണ്ടായത്. ഇരുവാഹനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നവർ റോഡിൽ ഇറങ്ങി അപകടത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ പിന്നാലെയെത്തിയ ബസ് ട്രാവലിൽ ഇടിച്ചുകയറി.

അതോടെ ട്രാവലറിന് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന രണ്ടുപേർ വാഹനത്തിനും റോഡരികിലെ തിട്ടിലിനും ഇടയിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നാണ് അപകടം.

പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും നാട്ടുകാരും പിന്നാലെയെത്തിയ വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരും ചേർന്ന് ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനുശേഷമാണ് ഇരുവരേയും പുറത്തെടുത്തത്.എതിരെവന്ന ലോറിയെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ ബസ് വെട്ടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിലെ ദമ്പതിമാർ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

