തിരുവനന്തപുരം: ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വരുന്ന വധൂവരന്മാര്‍ക്ക് ക്വാറന്റീനില്‍ ഇളവ് നല്‍കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. വധൂവരന്മാര്‍ക്കും ഇവരോടൊപ്പം വരുന്നവര്‍ക്കും ഏഴ് ദിവസം കേരളത്തില്‍ തങ്ങാം.

വധൂവരന്മാര്‍ക്കൊപ്പം അഞ്ച് ബന്ധുക്കള്‍ക്കു മാത്രമെ അനുമതിയുള്ളു. കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ കോവിഡ് ജാഗ്രതാ പോര്‍ട്ടലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.

മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കരുതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിലുണ്ട്.

