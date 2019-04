കോഴിക്കോട്: ഊര്‍ങ്ങാട്ടേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചീങ്കണ്ണിപ്പാലയില്‍ പി.വി അന്‍വര്‍ എം.എല്‍.എ നിര്‍മിച്ച അനധികൃത തടയണ അടിയന്തിരമായി പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. ഇനിയും പൊളിച്ചു മാറ്റിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പത്തുമാസം മുമ്പ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാത്തതില്‍ കോടതി നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന് കാണിച്ച് പരാതിക്കാരന്‍ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. തടയണ പൊളിച്ചു നീക്കിയോ എന്ന് മെയ് 22 ന് ഹൈക്കോടതി പരിശോധിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.

പി.വി അന്‍വര്‍ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണെന്നും നടപടി ഉടനുണ്ടാവരുതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നല്‍കുക എന്നതാണ് പ്രഥമ പരിഗണന എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

