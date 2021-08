തിരുവനന്തപുരം: 493 റാങ്ക് പട്ടികകളുടെ കാലാവധി നാലാം തീയതി അവസാനിക്കാനിരിക്കേ പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനായി പരീക്ഷകള്‍ നടത്താന്‍ പി.എസ്.സി. തീരുമാനിച്ചു. ട്രിബ്യൂണല്‍ വിധിക്കെതിരേ കേസുമായി മുന്നോട്ടുപോകും. തിങ്കളാഴ്ച ചേര്‍ന്ന പി.എസ്.സി. യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി നീട്ടില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സഭയിലെ പരാമര്‍ശത്തിനുശേഷമാണ് പി.എസ്.സി.യുടെ നീക്കം.

പി.എസ്.സി.യുടെ യോഗം തിങ്കളാഴ്ച ചേരുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റേതായ നിര്‍ദേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ മുന്നില്‍.

493 റാങ്ക് പട്ടികകളുടെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന നിര്‍ദേശം സര്‍ക്കാര്‍ പി.എസ്.സി.ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നില്ല. 5-2-21 മുതല്‍ 3-8-21 വരെ കാലാവധി നീട്ടിനല്‍കിയ റാങ്ക് പട്ടികകളുടെ കാലാവധിയാണ് നാലാം തീയതി അവസാനിക്കുന്നത്.

എല്‍.ഡി.സി.യുടെയും എല്‍.ജി.സി.യുടെയും വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ പട്ടിക അടുത്തദിവസം പുറത്തിറങ്ങില്ല. രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷ നടക്കാത്തതാണ് കാരണം. എല്‍.ഡി.സി. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. അതുപ്രകാരം സെപ്റ്റംബര്‍ 29 വരെ ട്രിബ്യൂണല്‍ കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ വിധിക്കെതിരേ പി.എസ്.സി. ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റിനുവേണ്ടി മാത്രം റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കാന്‍ പി.എസ്.സി.ക്ക് കഴിയില്ലെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്താന്‍ അത് മറ്റ് ലിസ്റ്റുകളെ ബാധിക്കുമെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഒക്ടോബറില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അടുത്തഘട്ടം പരീക്ഷകളുമായും മറ്റു നടപടികളുമായും മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ പി.എസ്.സി. യോഗത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചു.

