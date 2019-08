തിരുവനന്തപുരം: പരീക്ഷയില്‍ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പി.എസ്.സിയുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും പി.എസ്.സി ചെയര്‍മാന്‍ എം കെ സക്കീര്‍. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ക്രമക്കേടിനെ കുറിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചയുടന്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ക്രമക്കേടുകള്‍ നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തില്‍ പി.എസ്.സി സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടത്തി, ആരോപണവിധേയരായവര്‍ക്ക് ഒപ്പം പരീക്ഷയെഴുതിയവരില്‍ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തു, പരീക്ഷയ്ക്കിടെ സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ശിവരഞ്ജിത്ത്, പ്രണവ് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം പരീക്ഷയെഴുതിയ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചെയര്‍മാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷാഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവരും പരാതി നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം പോലീസ് നടത്തട്ടെയെന്നും തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ പി.എസ്.സി ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും എം കെ സക്കീര്‍ അറിയിച്ചു. ആരോപണ വിധേയരായവര്‍ പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലേക്ക് ഒരു നമ്പറില്‍ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങള്‍ വന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ പരീക്ഷാസമയത്ത് അവര്‍ ഫോണുപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരാനുണ്ടെന്നും ചെയര്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു.

പി.എസ്.സിയുടെ പരീക്ഷയെന്ന പ്രയോഗം ശരിയല്ലെന്നും ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ പരീക്ഷയെന്നതാണ് ശരിയെന്നും ചെയര്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു. ജൂലായ് 22 ന് നടന്ന പരീക്ഷയിലെ ആദ്യ നൂറ് റാങ്കുകാരെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി തെളിഞ്ഞാല്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ പി.എസ്.സി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചെയര്‍മാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

