കോഴിക്കോട്: മിസോറാം ഗവര്‍ണറായി നിയമിതനായ ശേഷം രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നതില്‍ നിന്നും മാറിനില്‍ക്കുകയാണ് അഡ്വ.പി.എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ എന്നതിലപ്പുറം വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ എപ്പോഴും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്ന എഴുത്തുകാരന്‍ കൂടിയായ ശ്രീധരന്‍ പിള്ള, ഗവര്‍ണര്‍ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച എഴുത്തും വായനയും കൂടി സജീവമാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ച കാലയളവില്‍ ശബരിമല വിഷയമടക്കം വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ച നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി. അത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ തന്റെ വലിയ നേട്ടമായിത്തന്നെ അദ്ദേഹം കരുതുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല്‍, പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇനി ശബരിമലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലെന്നും എല്ലാം ഭാവിയില്‍ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ പറയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ശ്രീധരന്‍പിള്ള.

താനൊരിക്കലും അധികാരത്തിനു പിറകെ പോയിരുന്നില്ലെന്നും അധികാരം ഒരു ലഹരിയായി കണക്കാക്കുന്നില്ലെന്നും മാതൃഭൂമി ഡോട്‌കോമിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ ശ്രീധരന്‍ പിള്ള പറഞ്ഞു. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ ചാണകക്കൂനയില്‍ കിടക്കുന്ന അവസാനത്തെ പൗരനുവരെ മിനിമം സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം യാഥാര്‍ഥ്യമാവുന്നത്. അങ്ങനെ നീതി ലഭ്യമാകേണ്ട എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇനിയുംകൂടുതല്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇനിയത് മിസോറം ഗവര്‍ണറായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുമാത്രം.

അധികാരം ഒരു ലഹരിയാവാതെ എളിമയുടെ തെളിമയായി കൊണ്ടുനടക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാന്‍. അതുകൊണ്ട് തീര്‍ച്ചയായും ആ ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കുമ്മനത്തെ അന്ന് മിസോറാം ഗവര്‍ണറായി നിയമിച്ചതുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് എന്റെ നിയമനത്തെ കാണാനാവില്ല. അദ്ദേഹം ബിജെപിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് പോയത്. പക്ഷെ എന്റെ അധ്യക്ഷ കാലാവധി അവസാനിച്ചപ്പോഴാണ് പാര്‍ട്ടി എനിക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം നല്‍കിയത്. ആഗ്രഹിച്ചത് വക്കീല്‍ ജോലിയിലേയ്ക്ക് വീണ്ടും പോവണമെന്നും എഴുത്തും വായനയുമൊക്കെ വീണ്ടും സജീവമാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു. പക്ഷെ പാര്‍ട്ടി നല്‍കിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാന്‍ താന്‍ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights: PS Sreedharan Pilla About His New Assignment as Misoram Governer