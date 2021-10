തിരുവനന്തപുരം: ദത്ത് വിവാദത്തില്‍ അനുപമയുടെ അച്ഛന്‍ പി.എസ്.ജയചന്ദ്രനെതിരെ സിപിഎം നടപടി. ജയചന്ദ്രന് പാര്‍ട്ടി പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി. സംഭവത്തില്‍ ഏരിയാ കമ്മറ്റി തലത്തില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമാകും തുടര്‍നടപടികളെ കുറിച്ച് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം എടുക്കുക.

ഇന്ന് നടന്ന ഏരിയാ കമ്മറ്റി യോഗത്തില്‍ മറിച്ചൊരഭിപ്രായം ഉണ്ടായില്ല. ജയചന്ദ്രനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് മൂന്നംഗ അന്വേഷണ കമ്മിഷനെയും പാര്‍ട്ടി നിയമിച്ചു. ഈ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ജയചന്ദ്രനെതിരായ നടപടി സിപിഎം തീരുമാനിക്കുകയെന്നും ഏരിയാ കമ്മറ്റി യോഗത്തിനു ശേഷം ഏരിയാ സെക്രട്ടറി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതുവരെ ജയചന്ദ്രന്‍ പാര്‍ട്ടി പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാല്‍, ഏരിയാ കമ്മിറ്റി തലത്തിലുള്ള പാര്‍ട്ടി അന്വേഷണത്തോട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് അനുപമ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ വനിതാ നേതാവിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് അനുപമയുടെ ആവശ്യം.

Content Highlights: PS Jayachandran banned from party programs; three member commision for investigating