കോഴിക്കോട്: മണ്ഡല വികസന പരിപാടികളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ മനപ്പൂര്‍വം അപമാനിക്കുന്നുവെന്ന് എം.കെ മുനീര്‍ എം.എല്‍.എ. പ്രതിപക്ഷ എം.എല്‍.എ എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ പരിപാടികളില്‍ പോലും അവസാന പരിഗണനയാണ് നല്‍കുന്നത്. തൊണ്ടയാട് മേല്‍പ്പാലം ഉദ്ഘാടനത്തില്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം ആദ്യ പരിഗണന തനിക്കാണ് നല്‍കേണ്ടതെങ്കിലും മേയര്‍ക്കും ശേഷം തന്നെ പരിഗണിച്ചത് അപമാനിക്കാന്‍ മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മുമ്പും ഇതു പോലെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് സ്പീക്കര്‍ക്ക് അടക്കം പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. ആദ്യ പരിഗണന തനിക്ക് നല്‍കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അടക്കം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പോലും ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചില്ലെന്നും മുനീര്‍ ആരോപിച്ചു. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ വികസന മുന്നേറ്റത്തിന് നാഴിക കല്ലായി മാറിയ തൊണ്ടയാട്-രാമനാട്ടുകാര മേല്‍പ്പാല ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ എം.കെ മുനീര്‍ എം.എല്‍.എയും എം.കെ രാഘവന്‍ എം.പിയും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞ് ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കവേ മുഖ്യമന്ത്രി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു എം.കെ മുനീര്‍.

യു.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് പാലം പണിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം വെച്ച് ചടങ്ങുകളില്‍ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി നിര്‍ത്തുകയാണ്. വിളിക്കാത്ത കല്ല്യാണത്തിന് പോയപോലെ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ തൊണ്ടയാട് ജംഗ്ഷനിലേയും രാമനാട്ടുകര ജംഗ്ഷനിലേയും മേല്‍പാലങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്‍, എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി.പി രാമകൃഷ്ണന്‍, ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖര്‍ പങ്കെടുത്തതായിരുന്നു ചടങ്ങ്.

Content Highlights:protocol violation against me says mk muneer