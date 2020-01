എം.കെ കുഞ്ഞോല്‍. ഫോട്ടോ: ഷഹീര്‍ സി.എച്ച്‌



പത്മശ്രീ പുരസ്‌കാര വിജയത്തിളക്കത്തിലാണ് പെരുമ്പാവൂരുകാരനായ എം കെ കുഞ്ഞോല്‍. പട്ടിക വര്‍ഗ വിഭാഗത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഭൂസമരങ്ങളാണ് കുഞ്ഞോലിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്. വിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത് ഒരണ സമരം മുതല്‍ തുടങ്ങിയ സമര പോരാട്ടം. പിന്നീട് എം ബി ബി എസ് പഠനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് പൊതുപ്രവര്‍ത്തന രംഗത്തേക്കിറങ്ങിയ കുഞ്ഞോലിന് ഇന്നും വിശ്രമമില്ല. 82-ാം വയസിലും ചുറുചുറുക്കോടെ വിദ്യാര്‍ഥി രാഷ്ട്രീയകാലത്തെ ഓര്‍മകളെക്കുറിച്ചും പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരേ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

പുരസ്‌കാരം അപ്രതീക്ഷിതം, ഒരുപാട് സന്തോഷം

പത്മശ്രീ പുരസ്‌കാരം കിട്ടിയെന്ന വാര്‍ത്ത അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. തലേ ദിവസം ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നും പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് കൊണ്ട് ഫോള്‍ കോള്‍ വന്നിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതീക്ഷ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. എങ്കില്‍പോലും ഉറപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് 25 ന് രാത്രിയാണ് പുര്സകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാര്യം അറിയുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അംബേദ്കര്‍ പുര്സ്‌കാരമല്ലാതെ മറ്റൊരു പുരസ്‌കാരവും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത എനിക്ക് ഇത് ഏറെ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. പുരസ്‌കാര വിവരമറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരും സംഘടന പ്രവര്‍ത്തകരും പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ അറിയിച്ച് എത്തിയത്.

ആദ്യകാല കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍

ഞാന്‍ ആദ്യകാല കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാന്‍ മഹാരാജാസില്‍ ഫൈനല്‍ ഇയര്‍ ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോള്‍ എ.കെ.ആന്റണി അന്ന് ആലപ്പുഴയില്‍ സ്‌കൂളില്‍ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍ ഞാനാണ് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍. പുരസ്‌കാര വിവരമറിഞ്ഞ് ആന്റണിയും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുമൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു. അവരോടും പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ.

അക്കാലത്താണ് ഒരണ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്ന് എറണാകുളത്തെ മൂന്ന് കോളേജുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെയും കൂട്ടി ഒരു ആക്ഷന്‍കൗണ്‍സില്‍ രൂപീകരിക്കുകയും എറണാകുളത്ത് സമരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് ആദ്യബാച്ച് സമരത്തെ മുന്നില്‍ നിന്ന് നയിച്ചത് ഞാന്‍ ആയിരുന്നു. അന്ന് മഹാരാജാസില്‍ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന പാര്‍ട്ടിയായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റ്സ്. വന്‍പിച്ച ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്ന പാര്‍ട്ടി. ഡെമോക്രാറ്റ്സിന്റെ ചെയര്‍മാന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ഞാന്‍ തന്നെ സമരം മുന്നില്‍ നിന്ന് നയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പതിനാല് ദിവസം ജയിലില്‍ കിടക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് ശേഷം സര്‍ക്കാരിനെതിരേ നടന്ന വിമോചന സമരത്തിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വലിയ വിജയം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സഖ്യകൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഉണ്ടായി. വളരെ ശക്തമായി പ്രവര്‍ത്തന രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ദലിത് കോണ്‍ഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിയോജിപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

അധകൃതവര്‍ഗലീഗ് എന്നായിരുന്നു പേര്. ഇപ്പോള്‍ അത് ദലിത് കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു ഹരിജന്‍ വിങ് പാടില്ലായെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവിനും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കാമരാജ നാടാര്‍ക്കും മൊറാര്‍ജി ദേശായിയിക്കും കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ എനിക്ക് അന്ന് അതിലൊരു മറുപടി കിട്ടിയില്ല. പിന്നീട് മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിന്‍ വന്നപ്പോള്‍ ഇനി മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് എടുക്കില്ലായെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

അക്കാലത്ത് ആര്‍.ശങ്കര്‍ ഹരിജന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരേ വലിയ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. ഹരിജന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഗ്രാന്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. എന്നാല്‍ അതിനെതിരേ ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ആര്‍ ശങ്കറിനെതിരേ രംഗത്തുവരുകയും അതിലെ പതിനഞ്ച് എം എല്‍ എമാരുമായി കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചപ്പോള്‍ ഞാനും കൂടെ നിന്നു. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് അഖിലേന്ത്യാ കക്ഷിയാകാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയച്ചതോടെ ഒന്നരക്കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കേരള കോണ്‍ഗ്രസും വിടുകയായിരുന്നു.



എം ബി ബി എസ് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് പൊതുപ്രവര്‍ത്തനത്തിലേക്ക്

സ്‌കൂള്‍ പഠന കാലത്ത് തന്നെ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനരംഗത്തിറങ്ങിയതാണ്. മഹാരാജാസ് കോളേജില്‍ ബി എസ് സി പഠനത്തിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ എം ബി ബി എസിന് ചേര്‍ന്നു. അവിടെ നിന്ന് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് മുഴുവന്‍ സമയം പൊതുപ്രവര്‍ത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് എത്തി 1957 ല്‍ ഹരിജന്‍ സമാജം പ്രാദേശികമായി രൂപീകരിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഹരിജന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പേര്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് സംഘടന വികസിപ്പിച്ചാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് മലബാറില്‍ കേളപ്പജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മലബാറിലും മലബാര്‍ റീജിയണില്‍ ഹരിജന്‍ സമാജം എന്ന പേരില്‍ സംഘടന രൂപീകരിച്ചു. പിന്നീട് 1963 ല്‍ അവരുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി കേരള ഹരിജന്‍ സമാജം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ ഇന്നും മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നു

രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതി നോക്കുമ്പോള്‍ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടേതും മറ്റുള്ളവരുടേതും തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സ്വാതന്ത്ര്യംകിട്ടുമ്പോള്‍ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇന്ന് കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തില്‍ തന്നെ ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്ത നാലേകാല്‍ ലക്ഷം ജനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രി തന്നെ പറയുകയാണ്. ജനസംഖ്യ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തില്‍ മുപ്പത്് ലക്ഷത്തോളവും ഇന്ത്യയില്‍ നാല്പത് കോടിയോളവും എസ് ടി എസ് സി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഈ ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കാതെ രാജ്യം വികസിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാന്‍ കഴിയും. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട ഗര്‍ഭിണികള്‍, കുട്ടികളൊക്കെ മരണപ്പെടുന്നു. ഇന്നും സ്ഥിതിഗതികള്‍ മോശമാണ്. ഇന്നും അവര്‍ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കുകയാണ്.

പൗരത്വഭേദഗതിക്കെതിരേ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന സമരം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം

ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന സമരം അനാവശ്യവും രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നുമാണ് എന്റെ നിലപാട്. രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായി എത്തുന്ന ബംഗ്ലാദേശികളെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരായി അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഈ അടുത്ത് പെരുമ്പാവൂരില്‍ പോലും നിരവധി ബംഗ്ലാദേശികളാണ് ഉള്ളത് ഇവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും സര്‍ക്കാരിന് ഇല്ല. ഇന്ന് ഈ പ്രക്ഷോഭവുമായി എത്തുന്ന ആരെങ്കിലും ഭരണഘടന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നത് പോലും സംശയമാണ്. ഇന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും സി പി എമ്മും നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണ്. ഭരണ ഘടന നിലവില്‍ വന്ന് നാല്പത്തിയമ്പൊതര വര്‍ഷവും കോണ്‍ഗ്രസാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 44,38, 335 എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തെക്കുറിക്കുന്നതാണ്. ഈ വകുപ്പുകള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ അവര്‍ യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 335 നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോലി അവര്‍ക്ക് തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നടപ്പാക്കാത്തവര്‍ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോള്‍ രാജ്യസ്നേഹം പറയുന്നത്. രാജ്യത്തെ എഴുത്തുകാര്‍ വിദേശ ബന്ധമുള്ളവരാണ്. പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നതല്ലാതെ പരിവര്‍ത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതല്ല ഇന്നത്തെ എഴുത്തുകളൊന്നും. അതേസമയം ചങ്ങമ്പുഴയേയും കുമാരനാശാന്റെയും എഴുത്തുകളൊന്നും ആരും പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല.

ഒറ്റമുറി വീടിന്റെ അതൃപ്തി കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്

പൊതുപ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടെ വിട്ടുപോയതാണ് വീടിന്റെ കാര്യം. പലപ്പോഴും അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പണം തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം. അതിന്റെ പരിഭവം ഭാര്യക്കും മക്കള്‍ക്കുമൊക്കെയുണ്ട്. മൂത്തമകന്റെ പേര് അംബേദ്കര്‍ എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെയാള്‍ ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഗോള്‍ഡ മേയര്‍, മറ്റൊരു മകന് ഞാന്‍ ഇട്ട പേര് മാര്‍ട്ടിന്‍ ലൂദര്‍ കിങ് എന്നായിരുന്നു, സ്‌കൂളില്‍ ചേര്‍ത്തപ്പോള്‍ അവര്‍ ദേവന്‍ കിങ് എന്നാക്കി. അടുത്തയാള്‍ക്ക് സത്യസായി ബാവയുടെ ഓര്‍മയില്‍ സായിലക്ഷ്മി എന്നും ഏറ്റവും ഇളയ ആള്‍ക്ക് അമൃതാനന്ദമയി എന്നുമാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ വീട് വെക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. വാടകവീട്ടിലാണ് കുഞ്ഞോല്‍മാഷിന്റെ പത്മശ്രീ പുരസ്‌കാരം എത്തുന്നത്.

