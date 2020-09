തിരുവനന്തപുരം: സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ച വിജയ് പി നായരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതിന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉള്‍പ്പടെ മൂന്നുപേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. വിജയ് പി നായരുടെ പരാതിയിലാണ് തമ്പാനൂര്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ പരാതിയില്‍ വിജയ് പി.നായര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് നേരത്തേ കേസെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് തന്നെ കൈയേറ്റം ചെയ്തു, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, അസഭ്യം പറഞ്ഞു എന്നുചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിജയ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ഈ പരാതിയിലാണ് മോഷണക്കുറ്റം ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തി കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ വിജയ് പി. നായരുടെ ഓഫീസില്‍ വെച്ചാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശങ്ങളും അശ്ലീല പരാമര്‍ശമങ്ങളും നടത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും ദിയ സനയും ഉള്‍പ്പടെയുളളവര്‍ ഇയാളെ കൈയേറ്റം ചെയ്തത്. ഇയാളുടെ ദേഹത്ത് കരി ഓയില്‍ ഒഴിച്ച സ്ത്രീ സംഘം സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയതിന് ഇയാളെക്കൊണ്ട് മാപ്പുപറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടര്‍ന്ന് ഡോ.വിജയ് പി നായര്‍ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതിനിടയില്‍ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി തമ്പാനൂര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കല്‍, ദിയ സന എന്നിവരുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെയുളള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. തങ്ങള്‍ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ പേരില്‍ ഭവിഷ്യത്തുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാമെന്നും എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തതെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

കൂടുതല്‍ വായിക്കാം : വീഡിയോയിലൂടെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചയാളെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും സംഘവും മാപ്പ് പറയിപ്പിച്ചു

ഞങ്ങള്‍ ഇതല്ലാതെ വേറെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് - ഭാഗ്യലക്ഷ്മി.

