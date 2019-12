കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ ചരിത്ര കോണ്‍ഗ്രസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ പ്രതിഷേധം. ഗവര്‍ണറുടെ ഉദ്ഘാടനപ്രസംഗത്തിനിടെ ആയിരുന്നു പ്രതിഷേധമുണ്ടായത്.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്ലക്കാഡുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി പ്രതിനിധികള്‍ വേദിക്കരികില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. എന്നാല്‍, പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് തന്നെ നിശബ്ദനാക്കാന്‍ ആകില്ലെന്നും ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഒരു നിയമത്തെയും അനുകൂലിക്കില്ലെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയവിഷയം പരാമര്‍ശിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല, ചരിത്രവിഷയം സംസാരിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് എന്നുപറഞ്ഞായിരുന്നു ഗവര്‍ണര്‍ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ സംസാരിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചു. ഇതോടെ സദസ്സില്‍നിന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു.

ഇതോടെ ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയില്‍നിന്നെത്തിയ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെഴുതിയ പ്ലക്കാര്‍ഡുകളുമായി എഴുന്നേറ്റുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി എഴുന്നേറ്റു.

പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയരുതെന്നും അവര്‍ക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പ്രസംഗത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയതിനു പിന്നാലെ പോലീസ് ഇടപെട്ടു. ഇതോടെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പോലീസിനു നേരെയും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.

ജെ.എന്‍.യു, അലിഗഢ്, ജാമിയ മിലിയ തുടങ്ങിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യര്‍ഥികളാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. നാലുപേരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു. പിന്നീട് ഇവരെ വിട്ടയച്ചു.

