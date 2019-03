തൊടുപുഴ: മരംമുറിക്കാനുള്ള അനുമതി തടസപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇടുക്കി വട്ടവടയില്‍ ദേവികുളം സബ് കളക്ടറുടെ കോലംകത്തിച്ചു. വട്ടവട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സി.പി.എം. നേതാവുമായ പി. രാംരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ദേവികുളം സബ്കളക്ടര്‍ ഡോ. രേണുരാജിന്റെയും മൂന്നാര്‍ വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്റെയും കോലം കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്.

യൂക്കാലിപ്‌സ് മരങ്ങള്‍ ജൈവവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ദോഷകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവ പൂര്‍ണമായും പിഴുതുനീക്കാന്‍ റവന്യു വകുപ്പ് നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ ചില ഭേദഗതികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാല്‍ പിഴുതുമാറ്റുന്നതിന് പകരം മരങ്ങള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റാമെന്ന് തിരുത്തി റവന്യൂ വകുപ്പ് വീണ്ടും ഉത്തരവിറക്കി.

ഈ ഉത്തരവ് പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ വനംകൊള്ളയ്ക്ക് ഒത്താശചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെതുടര്‍ന്നാണ് മൂന്നാര്‍ വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്‍ ദേവികളും സബ് കളക്ടര്‍ക്കും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്കും കത്ത് നല്‍കിയത്. തുടര്‍ന്ന് ദേവികുളം സബ് കളക്ടര്‍ രേണുരാജ് മരംമുറിക്കുന്നത് തത്കാലത്തേക്ക് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസിന് കത്ത് നല്‍കി. റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തതവരുന്നത് വരെ മരംമുറിക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നായിരുന്നു കത്തിലെ ആവശ്യം. ഇതാണ് ദേവികുളം സബ് കളക്ടര്‍ക്കെതിരേയും മൂന്നാര്‍ വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡനെതിരെയും പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്.

