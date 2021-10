പൊന്നാനി: ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിലേയ്ക്ക് തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ട ടി.എം.സിദ്ദിഖിനെതിരായ പാർട്ടി നടപടിക്കെതിരേ പൊന്നാനിയില്‍ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. പുതുപൊന്നാനി നോര്‍ത്ത് ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രകടനവുമായെത്തി. ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനത്തിന് അഭിവാദ്യം അര്‍പ്പിച്ച പാര്‍ട്ടി അനുഭാവികള്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ അവകാശമുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ടി.എം. സിദ്ദിഖിനെതിരായ നടപടി പൊതുജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി തയ്യാറാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊന്നാനിയില്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റം അംഗം ടി.എം. സിദ്ദിഖിനെ ബ്രാഞ്ച് കമ്മറ്റിയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്താന്‍ ജില്ലാ കമ്മറ്റി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്. സിദ്ദിഖിന് പുറമേ മറ്റ് 11 പേര്‍ക്കെതിരേയും നടപടിയുണ്ടായി. ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് പ്രകടനവുമായി എത്തിയത്.

ചിലര്‍ക്കെതിരേ നടപടി എടുക്കുകയും മറ്റ് ചിലരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദീകരണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പാര്‍ട്ടി അനുഭാവികളായ പത്തിലധികം പേര്‍ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം നടക്കുന്ന വേദിയിലക്ക് പ്രകടനവുമായി എത്തിയത്. പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളല്ല, അനുഭാവികളാണ്. എങ്കില്‍പോലും പാര്‍ട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രകടവുമായി എത്തിയത്. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആവശ്യം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും പൊന്നാനിയില്‍ പല ഇടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ബ്രാഞ്ച് കമ്മറ്റികളിലും ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങളിലും വിഷയം ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ഈ മേഖലയില്‍ ടി.എം.സിദ്ദിഖിന് വലിയ തോതില്‍ ജനപിന്തുണയുണ്ട്. ടി.എം. സിദ്ദിഖിനെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഒരുവിഭാഗം പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നിലപാട്.

