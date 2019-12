കോഴിക്കോട്/ കൊല്ലം: ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കോഴിക്കോട് വന്‍ പ്രതിഷേധം. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സംയുക്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കോഴിക്കോട് തെരുവിലിറങ്ങി. മിഠായിത്തെരുവില്‍ നിന്നാരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്താണ്‌ അവസാനിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ കോഴിക്കോട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നു.

കൊല്ലത്ത് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിച്ചു. കൊല്ലം ചിന്നക്കട ഹെഡ്‌ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ പ്രവര്‍ത്തകരും പോലീസും ഏറ്റുമുട്ടി. പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡ് തകര്‍ക്കാന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ശ്രമിച്ചതോടെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. രണ്ട് തവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചിട്ടും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പിരിഞ്ഞു പോകാതെ റോഡില്‍ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ പോലീസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുകയായിരുന്നു. ഡിവൈഎഫ്‌ഐ കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രധാന നേതാക്കന്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. നേരത്തെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവര്‍ത്തകരും ചിന്നക്കടയില്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുകയായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തും വ്യാഴാഴ്ച വന്‍ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നടന്നു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയും രാജ്യവ്യാപകമായി സമരക്കാരെ വേട്ടയാടുന്നതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ രാജ്ഭവനിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രാജ്ഭവനിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. മാര്‍ച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞതോടെ സ്ഥലത്ത് സംഘര്‍ഷമുണ്ടായി. ബാരിക്കേഡുകള്‍ മറിച്ചിടാന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരേ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. ഇതിനിടെ പോലീസിന് നേരേ കല്ലേറുമുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് നേതാക്കള്‍ ഇടപെട്ടാണ് പ്രവര്‍ത്തകരെ ശാന്തരാക്കിയത്. ഡിവൈഎഫ്‌ഐ മാര്‍ച്ചിന് പിന്നാലെ എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകരും രാജ്ഭവനിലേക്ക് പ്രകടനമായെത്തി.

Content Highlight: Protest against Citizenship amendment bill 2019 in Kozhikode and Kollam