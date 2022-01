തിരുവനന്തപുരം: .ഓള്‍ ഇന്ത്യ സര്‍വീസസ് ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ ചട്ടങ്ങളുടെ ഭേദഗതിയില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കത്തയച്ചു.

ഓള്‍ ഇന്ത്യ സര്‍വീസസ് ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ ഫെഡറല്‍ തത്വത്തിന് എതിരാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത്.

നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ചട്ട ഭേദഗതിയിലെ പല നിര്‍ദേശങ്ങളും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് കൂടുതല്‍ അനുകൂലമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിക്ക് വിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളുള്ള പാര്‍ട്ടികള്‍ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഓള്‍ ഇന്ത്യ സര്‍വീസസ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആ സര്‍ക്കാരുകളുടെ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതില്‍ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനാല്‍ ഭേദഗതി പിന്‍വലിക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം.

ഭരണഘടനാപരമായി കേന്ദ്രത്തിനാണ് കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ അധികാരമുള്ളത്. എങ്കില്‍പോലും ഫെഡറല്‍ സംവിധാനത്തില്‍ ഇരു സര്‍ക്കാരുകളും ഭരണഘടനാനുസൃതമായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ തീരുമാനത്തില്‍നിന്ന് പിന്‍മാറണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

