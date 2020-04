തൊടുപുഴ: ഇടുക്കിയില്‍ തമിഴ്‌നാടുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലെ വാര്‍ഡുകളില്‍ ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എച്ച്. ദിനേശന്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനവുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലെ വാര്‍ഡുകളില്‍ കളക്ടര്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പീരുമേട്, ഉടുമ്പന്‍ചോല താലൂക്കുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളായ കരുണാപുരം 5,6,9 വണ്ടന്മേട് 9, ചിന്നക്കനാല്‍ 6,8 എന്നീ വാര്‍ഡുകളിലാണ് ഏപ്രില്‍ 21 വരെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏപ്രില്‍ 13 ന് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തുടരുകയും ഒപ്പം കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 4ാം വാര്‍ഡ് തമിഴ്‌നാടുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്നില്ലാത്തതിനാല്‍ നിരോധനാജ്ഞയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

content highlight: prohibitory order declared in border wards of idukki by district collector