തൃശ്ശൂര്‍: കൊച്ചിന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് കീഴിലുളള കേരളവര്‍മ കോളേജില്‍ പ്രൊഫ. ആര്‍.ബിന്ദുവിന് പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ താല്ക്കാലിക ചുമതല. പ്രിന്‍സിപ്പലായിരുന്ന പ്രൊഫ.എ.പി. ജയദേവന്റെ രാജി അംഗീകരിച്ച മാനേജ്‌മെന്റ് ആര്‍.ബിന്ദുവിന് താല്കാലിക ചുമതല കൈമാറുകയായിരുന്നു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാല്‍ പുതിയ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ നിയമനം വൈകും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബോര്‍ഡ് യോഗം ചേര്‍ന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും പുതിയ പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ നിയമിക്കുക.

പ്രൊഫ.ആര്‍.ബിന്ദുവിനെ വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ആയി നിയമിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രൊഫ.എ.പി. ജയദേവന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പദവിയില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ചിരുന്നു. നവംബര്‍ പതിനേഴിനാണ് ജയദേവന്‍ കൊച്ചിന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് രാജിക്കത്ത് നല്‍കിയത്. ഇല്ലാത്ത തസ്തികയില്‍ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുളള വകുപ്പുകളുടെ സ്വതന്ത്ര ചുമതല ഉള്‍പ്പടെ ഒരുപാട് അധികാരങ്ങള്‍ കൊടുത്താണ് ബിന്ദുവിനെ നിയമിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

ഒക്ടോബര്‍ മുപ്പതിനാണ് കേരള വര്‍മ കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മേധാവി അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആര്‍.ബിന്ദുവിനെ വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പലായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്. സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുളള കൊച്ചിന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് കീഴിലുളള കോളേജില്‍ വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ തസ്തിക പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ച് പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ ചുമതലകള്‍ ബിന്ദുവിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. സിപിഎം സ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ താത്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന എ വിജയരാഘവന്റെ ഭാര്യയാണ് പ്രഫ. ആര്‍ ബിന്ദു.

പകുതിയിലേറെ ചുമതലകള്‍ കൈമാറുക വഴി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പും കോളേജ് നടത്തിപ്പും മാത്രമായി പ്രിന്‍സിപ്പലിന്റെ അധികാരം ചുരുങ്ങുമെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം. ഇല്ലാത്ത തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുക വഴി ചട്ടലംഘനമാണ് നടന്നതെന്നും ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

അതേസമയം, വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ നിയമനത്തില്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കൊച്ചിന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യു.ജി.സി. മാനദണ്ഡം പാലിച്ചും സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചുമാണ് നിയമനമെന്നും കൊച്ചിന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ.ബി. മോഹനന്‍ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

Content HighlightsProf. R. Bindu appointed as the Acting Principal of Kerala Varma College