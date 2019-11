കോഴിക്കോട്: സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരായ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരേ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുഎപിഎ ചുമത്തിയ കേസില്‍ കോടതിയില്‍ ദുര്‍ബല വാദവുമായി പ്രോസിക്യൂഷന്‍. പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ച രണ്ടാം ദിനത്തില്‍ ജാമ്യം നല്‍കണമെന്ന പ്രതിഭാഗം വാദത്തെ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കാര്യമായി എതിര്‍ത്തില്ല. മാത്രമല്ല ഒരാളെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുമ്പോഴും തുടരന്വേഷണത്തിനായി കസ്റ്റഡിയില്‍ വേണമെന്ന ആവശ്യം പോലും ഉന്നയിക്കാനും തയ്യാറായില്ല.

ഇതോടെ കേസില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുന്നുവെന്നും മാവേയിസ്റ്റ് ബന്ധത്തില്‍ ശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറയുമ്പോഴും പോലീസിന്റെ നിലപാടിന്‌ വിരുദ്ധമായിരിക്കുകയാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാദം. ഇതോടെ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് എതിരേ പോലും യുഎപിഎ ചുമത്തുന്നുവെന്ന സിപിഎമ്മിനെതിരേ ഉയരുന്ന ആരോപണത്തില്‍ നിന്ന് പാര്‍ട്ടിയേയും സര്‍ക്കാരിനേയും രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടിയാവുകയാണ് കോടതിയില്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിലപാട്.

പ്രതിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ജില്ലയിലെ പ്രധാന പാര്‍ട്ടി കേസുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അഡ്വ.എം.കെ ദിനേശനാണ് ഹാജരായത്. ഇതും പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം നേരിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി. പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ലഘുലേഖയോ, പുസ്തകമോ കൈവശം വെച്ചത് കൊണ്ടു മാത്രം മാവോയിസ്റ്റ് ആവില്ലെന്നും യുഎപിഎ നിലനില്‍ക്കില്ലെന്നും ജാമ്യം നല്‍കണമെന്നും പ്രതിഭാഗം വക്കീല്‍ വാദിച്ചപ്പോള്‍ അതിനെ കാര്യമായി എതിര്‍ക്കാന്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ തയ്യാറായില്ല.

നാളെയാണ് യുഎപിഎ ചുമത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷനോട് വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിധി പറയുന്നതും നാളത്തേക്ക് മാറ്റി കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

പോലീസ് യുഎപിഎ ചുമത്തിയ പ്രധാന കേസുകളിലെല്ലാം ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്ന് രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനം കേള്‍ക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം അടക്കം ഇന്ന് പ്രതിഭാഗം വക്കീല്‍ കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് അലന്‍ ഷുഹൈബിന്റേയും താഹയുടേയും കാര്യത്തില്‍ ഉള്ളത് എന്നാണ് പ്രതിഭാഗം വക്കീല്‍ കോടതിയില്‍ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രതികള്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷം മുന്നേ തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നുവെന്നും മാവോവാദി സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവ് വരെ കയ്യിലുണ്ടെന്നും മറ്റ് മാര്‍ഗമില്ലാതെയാണ് യുഎപിഎ ചുമത്തിയതെന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പോലീസ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരായത് കൊണ്ടുമാത്രം വലിയ പ്രതിസന്ധിയില്‍ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. ഇതാണ് കോടതിയില്‍ പോലും ശക്തമായ വാദവുമായി ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറാവാതിരുന്നത്.

യുഎപിഎ ചുമത്തിയാല്‍ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം സാധാരണ ഇല്ലെന്നിരിക്കെ ഈ രണ്ട് പ്രതികളുടേയും പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ജാമ്യം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും യുഎപിഎയില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ കഴിയുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് പ്രതിഭാഗം. അങ്ങനെയാവുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിനേയും പാര്‍ട്ടിയേയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ അറസ്റ്റില്‍ നിന്ന് തെളിവുകളുടെ അപര്യാപ്തത പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും കഴിയും.

