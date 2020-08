കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി താമരശേരി ബിഷപ്പ് റെമീജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയേല്‍. കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് നല്‍കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കര്‍ഷകര്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവര്‍ക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ബഫര്‍ സോണ്‍, വന്യമൃഗശല്യം,ഇഐഎ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് കര്‍ഷകര്‍ നേരിടുന്നത്. അതിനാല്‍ പ്രത്യേകനിയമസഭാസമ്മേളനം ചേര്‍ന്ന് ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് കര്‍ഷകസമിതികളുടെ ആവശ്യം. എല്ലാ മന്ത്രിമാരേയും നേതാക്കളേയും ഇക്കാര്യം കത്തിലൂടെ അറിയിക്കും.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിഷയമാവുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Problems of farmers should be addressed says Thamarassery bishop remigiose inchananiyil