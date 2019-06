കൊച്ചി: രണ്ടു ദിവസത്തെ കേരളാ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിലെത്തും. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റു മന്ത്രിമാരുമായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കും. ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രസന്ദര്‍ശനത്തിനു ശേഷം ബി ജെ പിയുടെ പൊതുപരിപാടിയിലും മോദി പങ്കെടുക്കും.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.20ന് കൊച്ചിയിലെ നാവിക ആസ്ഥാനത്ത് മോദി വിമാനം ഇറങ്ങും. എറണാകുളം ഗസറ്റ് ഹൗസിലായിരിക്കും രാത്രി തങ്ങുക. ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി പ്രത്യേക അവലോകന യോഗം ചേരും. നിപാ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ യോഗം വിലയിരുത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഹെലികോപ്ടര്‍ മാര്‍ഗമാണ് മോദി കൊച്ചിയില്‍നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോവുക. 11.30ന് ഗുരുവായൂരിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹം ഉച്ചപൂജയ്ക്കു ശേഷം ദര്‍ശനം നടത്തും. തുടര്‍ന്ന് ബി ജെ പിയുടെ പൊതുയോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കും. തൃശ്ശൂരിലെ നാല് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തകരാകും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തുക. തുടര്‍ന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഗുരുവായൂരില്‍നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങും. കൊച്ചി നാവികസേനാ വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ മാലിദ്വീപിലേക്ക് പുറപ്പെടും.രണ്ടാംവട്ടം പ്രധാനമന്ത്രിയായതിനു ശേഷമുള്ള മോദിയുടെ ആദ്യ വിദേശ യാത്രയാണ് മാലിദ്വീപിലേക്കുള്ളത്.

