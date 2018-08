ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തിന് അതിജീവനത്തിന്റെ ഓണാശംസകളുമായി രാഷ്ട്രപതിയും മറ്റു ദേശീയനേതാക്കളും.

രാഷ്ട്രപതി രാം നാഥ് കോവിന്ദ്, ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു, കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, ബി ജെ പി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ, സി പി എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി, കര്‍ണാടകയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ ഡി കെ ശിവകുമാര്‍, സിദ്ദരാമയ്യ തുടങ്ങിയവരാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ആശംസകളുമായെത്തിയത്. ഇവര്‍ക്ക് പുറമെ കലാ, കായിക മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ളവരും ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചിച്ചുണ്ട്.

ഓണസന്ദേശങ്ങളിലെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ പ്രളയക്കെടുതിയും മലയാളികളുടെ അതിജീവനവും വിഷയമായിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്-എല്ലാപേര്‍ക്കും, പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാര്‍ക്കും എന്റെ ഓണാശംസകള്‍. വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതിയില്‍ നിന്നും മോചിക്കപ്പെട്ടു ജീവിതം മെല്ലെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കു ഒരു പുതിയ തുടക്കമാകട്ടെ ഈ ഓണം എന്നും ആശിക്കുന്നു.- രാഷ്ട്രപതി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

എല്ലാപേർക്കും, പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എന്റെ ഓണാശംസകൾ. വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതിയിൽ നിന്നും മോചിക്കപ്പെട്ടു ജീവിതം മെല്ലെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നവർക്കു ഒരു പുതിയ തുടക്കമാകട്ടെ ഈ ഓണം എന്നും ആശിക്കുന്നു. — President of India (@rashtrapatibhvn) August 25, 2018

ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു

The festivities of Onam last for ten days across Kerala are marked by diverse activities ranging from boat races, dance events to floral designs and martial arts competitions.

May the festival usher in peace, prosperity and happiness in our country. #Onam pic.twitter.com/xnk75ptP8H — VicePresidentOfIndia (@VPSecretariat) August 25, 2018



രാഹുല്‍ ഗാന്ധി- കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ദുഷ്‌കരമായ സമയമാണെന്നും ഈ ഓണത്തിന് ഭിന്നതകള്‍ മറന്ന് കേരളത്തിന്റെ പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിന് യോജിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. RebuildingKerala എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

This is a difficult time for the people of Kerala. In relief camps & homes across the state, people are grieving for their loved ones. On this Onam let us pledge to put aside our differences, stand united together and focus on the task of #RebuildingKerala. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 25, 2018



അമിത് ഷാ- ഓണം ആഘോഷത്തിന്റെ ഈ ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തില്‍, കേരളം അതിവേഗം പൂര്‍വ്വസ്ഥിതിയിലേക്കു മടങ്ങിവരാന്‍ സര്‍വ്വേശ്വരനോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.- അമിത് ഷാ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഈ ദുര്‍ഘടസന്ധിയില്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി കേരളജനതയോടു കൂടെയുണ്ട്. ജനജീവിതം എത്രയും വേഗം സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നു ഉറപ്പാക്കാന്‍ മോഡി സര്‍ക്കാറും, ബിജെപിയും സംസ്ഥാനത്തോടൊപ്പമുണ്ട്.

ഈ ദുർഘടസന്ധിയിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി കേരളജനതയോടു കൂടെയുണ്ട്. ജനജീവിതം എത്രയും വേഗം സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നു ഉറപ്പാക്കാൻ മോഡി സർക്കാറും, ബിജെപിയും സംസ്ഥാനത്തോടൊപ്പമുണ്ട് — Amit Shah (@AmitShah) August 25, 2018

സീതാറാം യെച്ചൂരി

The agony and distress faced by Kerala is matched by its verve and spirit in meeting the challenge. Warmest wishes for Onam. To better times — Sitaram Yechury (@SitaramYechury) August 25, 2018

മമതാ ബാനര്‍ജി

Wishing my Malayalee brothers and sisters a #HappyOnam. We are sure you will overcome the pain of the destruction caused by the devastating #KeralaFloods and prepare for a bountiful harvest next year. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 25, 2018

ഡി കെ ശിവകുമാര്‍

Happy Onam to our brothers and sisters in Kerala. All of us Indians stand with you in rebuilding your beautiful state. pic.twitter.com/sTiNR6thO5 — DK Shivakumar (@DKShivakumar) August 25, 2018

സിദ്ദരാമയ്യ

#HappyOnam to all. Let this festival of harvest bring back lost charm of Kerala and energize them to rebuild the state. — Siddaramaiah (@siddaramaiah) August 25, 2018

