കൊച്ചി: പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. നാലാം പ്രതിയുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവേയാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് സ്വതന്ത്ര ഏജന്‍സിയേക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

പി.എസ്.സി സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വതന്ത്ര ഏജന്‍സിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍ സുതാര്യമാക്കണം. അനര്‍ഹര്‍ ജോലിയില്‍ കയറുന്നത് തടയണം. പി.എസ്.സിയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും വിശ്വാസമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി വരണം. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണ്- ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

സമീപകാലത്തെ എല്ലാ പി.എസ്.സി നിയമനങ്ങളും അന്വേഷിക്കണമെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നാലാം പ്രതി സഫീറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രതികള്‍ക്ക് ഉത്തരങ്ങള്‍ കൈമാറിയത് നാലാം പ്രതി സഫീറാണ്. ഈ കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രതിക്ക് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നല്‍കരുതെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ച് അപേക്ഷ തള്ളി.

കേസിലെ നാല്, അഞ്ച് പ്രതികള്‍ ഒളിവിലാണ്. ഇവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

Content highlights: Present situation of Public Service Commission is unsatisfactory, need enquiry by an independent agency- high court commented on PSC Fraud