തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ധരിക്കുന്ന പേഴ്‌സണല്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ എക്യൂപ്‌മെന്റ് (പി.പി.ഇ.) കിറ്റുകള്‍ പോലീസുകാര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

500 പി.പി.ഇ. കിറ്റുകളാണ് പോലീസുകാര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. രോഗികളുമായി പോലീസുകാര്‍ക്ക് അടുത്ത് ഇടപഴകേണ്ടി വരുന്നതിനാല്‍ രോഗം പകരാതിരിക്കാനാണ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കിറ്റ് പോലീസുകാര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കിയത്.

പേരൂര്‍ക്കട എസ്.എ.പി ക്യാമ്പിന് സമീപം കേരളാ പോലീസ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഹോസ്റ്റലായ ജാവലിനില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ഹെഡ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സ് എ.ഡി.ജി.പി. മനോജ് എബ്രഹാം, ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയന്‍ ഡി.ഐ.ജി പി. പ്രകാശ്, എസ്.എ.പി. കമാണ്ടന്റ് കെ.എസ്. വിമല്‍, ഡോ. ബി. ഇക്ബാല്‍ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായുള്ള പേഴ്‌സണല്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ എക്യൂമെന്റ് (പി.പി.ഇ.) ധരിക്കുന്ന രീതിയും അതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഡോ. ബി. ഇക്ബാല്‍ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റയ്ക്ക് വിശദീകരിച്ചു നല്‍കി.

content highlight: ppe kits distributed for kerala police in order to prevent covid 19