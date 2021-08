കോട്ടയം: ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് നിയമനത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കേ കോട്ടയത്ത് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പോട്ടിത്തെറി. ഡിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരേ പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കോട്ടയം ഡിസിസി ഓഫീസിന് മുന്നിലും പ്രസ് ക്ലബ് തുടങ്ങി നഗരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുമാണ് പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

'ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നവനും ചൂതാട്ടകേന്ദ്രം നടത്തുന്നവനുമോ? ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അന്തകനോ?' - എന്നതാണ് ഒരു പോസ്റ്റര്‍. സേവ് കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന പേരിലാണ് പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

കെ.പി.സി.സി. സെക്രട്ടറി നാട്ടകം സുരേഷ്, ഡിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി യൂജിന്‍ തോമസ് എന്നിവരെയണ് ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന നേതാവാണ് യൂജിന്‍ തോമസ്, നാട്ടകം സുരേഷിനാകട്ടെ തിരുവഞ്ചൂറിന്റെ പിന്തുണയുമുണ്ട്.

അടുത്തകാലത്തായി ജില്ലയില്‍ എ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളില്‍ തന്നെ മാറ്റം വന്നിരുന്നു. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി പക്ഷത്തുനിന്നും തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ അകലം പാലിക്കുന്നുവെന്നും യൂജിന്‍ തോമസിനെ പിന്തുണക്കുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍കൂടിയാണ് പോസ്റ്ററുകള്‍ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Posters in Kottayam against those considering for the post of DCC president