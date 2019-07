ആലപ്പുഴ: സി.പി.ഐ. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരെ പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ച മൂന്നുപേരെയും പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കി. എ.ഐ.വൈ.എഫ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ജയേഷ്, അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം ഷിജു, കിസാന്‍സഭ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാര്‍ എന്നിവരെയാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില്‍നിന്ന് സി.പി.ഐ. ജില്ലാകമ്മിറ്റി പുറത്താക്കിയത്.

കാനത്തിനെതിരെ പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ച സംഭവത്തില്‍ ജയേഷിനെയും ഷിജുവിനെയും പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കൃഷ്ണകുമാര്‍ ഒളിവിലാണ്. അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ച സംഭവത്തില്‍ സി.പി.ഐ. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് മൂന്നുപേര്‍ക്കെതിരെയും കേസെടുത്തത്.

അതേസമയം, പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതില്‍ ഒരു വിഭാഗം സി.പി.ഐ. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അമര്‍ഷമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

സിപിഐ പാര്‍ട്ടി ഓഫീസിന്റെ ചുമരില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് കാനത്തിനെതിരായ പോസ്റ്റര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ചതിന് പിന്നില്‍ മാധ്യമ ഗൂഢാലോചനയെന്നായിരുന്നു സിപിഐ വാദിച്ചിരുന്നത്. ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: poster against kanam rajendran in alappuzha;cpi dismissed three members from the primary membership