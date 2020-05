തിരുവനന്തപുരം: പുറത്തുനിന്ന് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നവര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ. ഏത് മാര്‍ഗത്തില്‍ കൂടിയാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്നവരെ കര്‍ശനമായി പരിശോധിക്കും. തുടര്‍ന്ന് അവരെ ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരെ ഹോം ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫലപ്രദം. എന്നാല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ദ്ദശങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താന്‍ സമൂഹത്തില്‍ എല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് തയ്യാറാകണമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് വരരുതെന്ന് മലയാളികളോട് പറയാന്‍ സാധിക്കില്ല. വരുന്നവരെ നന്നായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും റെഡ് സോണുകളില്‍ നിന്ന് വരുന്നവരെ കര്‍ശന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ട്രെയിന്‍, വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ കൂടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ആഭ്യന്തര വിമാനത്തില്‍ വരുന്നവര്‍ക്കും 14 ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റീന്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിരീക്ഷണം കര്‍ശനമാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ കേരളം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളുവെന്നും നിരീക്ഷണം പാളിയാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോകുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണിലുള്ളവരെ യാത്രചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കുന്ന ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങളില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ വരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ആവശ്യത്തിന് ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളും ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Positive cases likely to increase, passengers in domestic flights will be Quarantined