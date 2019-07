പൊന്നാനി: പണിയുംതോറും വാഹനമിടിച്ച് തകര്‍ക്കുന്ന മതില്‍. കേട്ടാല്‍ അമ്പരപ്പ് തോന്നുമെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു മതിലുണ്ട്. പൊന്നാനി-തിരൂര്‍ റോഡിലെ തെക്കേപ്പാട്ടുപടിയില്‍ 'ശ്രീഹരി'യില്‍ രവീന്ദ്രന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിലിനാണ് ഈ ഗതികേട്. ഇതുവരെ ചെറുതും വലുതുമായ അപകടങ്ങളിലായി ആകെ 13 തവണയാണ് രവീന്ദ്രന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതില്‍ വാഹനമിടിച്ച് തകര്‍ന്നത്.

മെയ് 12-ന് ലോറിയിടിച്ച് തകര്‍ന്ന മതില്‍ പുനര്‍നിര്‍മിച്ച് ഒരുമാസം തികയുന്നതിന് മുന്‍പാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം വീണ്ടും വാഹനമിടിച്ച് മതില്‍ തകര്‍ന്നത്. ആലുവയില്‍നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ചരക്കുലോറിയാണ് ഇത്തവണ മതില്‍ ഇടിച്ചുതകര്‍ത്തത്. അപകടമുണ്ടാക്കിയ ലോറി ജീവനക്കാര്‍ വിവരം പോലീസില്‍ അറിയിച്ചു. കണ്ണൂരില്‍ ലോഡിറക്കി വരുമ്പോള്‍ ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം തരാമെന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, ഇനിയും എത്രനാള്‍ പുതിയ മതിലിന് ആയുസുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് രവീന്ദ്രനും കുടുംബവും.

തെക്കോട്ടുപടിയിലെ കൊടുംവളവിന് സമീപമാണ് രവീന്ദ്രന്റ് വീട്. അമിതവേഗത്തില്‍ വളവുതിരിഞ്ഞെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് മതിലിനും വീടിനും ഭീഷണിയാകുന്നത്. 35 വര്‍ഷമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന രവീന്ദ്രന്റെ വീടിന് സമീപം 25 വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് ആദ്യം അപകടമുണ്ടാകുന്നത്. പൊന്നാനിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പീപ്പിള്‍സ് ബസാണ് അന്ന് അപകടമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് രവീന്ദ്രന്‍ പറയുന്നു.

പിന്നീടങ്ങോട്ട് അപകടങ്ങളുടെ പരമ്പരയായിരുന്നു. ചമ്രവട്ടം പാലം തുറന്നതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനഗതാഗതവും വര്‍ധിച്ചു. ഇതോടെ അപകടങ്ങളും കൂടി. ഇതുവരെ 13 തവണയാണ് വാഹനങ്ങള്‍ ചുറ്റുമതില്‍ ഇടിച്ചുതകര്‍ത്തത്. ഇതില്‍ എട്ടുതവണയും ലോറി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങളായിരുന്നു അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം മാത്രം അഞ്ച് വലിയ വാഹനങ്ങള്‍ വിവിധദിവസങ്ങളിലായി മതില്‍ തകര്‍ത്തു. ഓരോ തവണയും മതില്‍ തകരുമ്പോള്‍ വീണ്ടും നിര്‍മിക്കും. പക്ഷേ, ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍മാത്രമേ അതിന് ആയുസുണ്ടാവുകയുള്ളു.

മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് രവീന്ദ്രന്റെ വീടിന്റെ മതില്‍ തകര്‍ത്ത് മറിഞ്ഞ ലോറി.

അപകടങ്ങള്‍ പതിവായപ്പോള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതര്‍ക്ക് നേരത്തെ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ചെറിയ ഹംപുകള്‍ പണിതു. എന്നാല്‍ ഈ ഹംപുകള്‍ കാരണം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുക മാത്രമാണുണ്ടായതെന്ന് രവീന്ദ്രന്‍ പറയുന്നു. രാത്രിയില്‍ വലിയ കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഹംപുകള്‍ ചാടി പോകുമ്പോള്‍ വീട് കുലുങ്ങുകയും ഉറങ്ങാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയുമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതുവരെയുള്ള അപകടങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് വീടിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും വിള്ളല്‍ വീഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തില്‍ പൊന്നാനി എം.എല്‍.എയും സ്പീക്കറുമായ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണനോട് പരാതി അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് രവീന്ദ്രന്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. അപകടങ്ങള്‍ തുടര്‍ക്കഥയായപ്പോള്‍ ഇനി മതില്‍ പണിയേണ്ടെന്ന് പോലീസുകാര്‍ പറഞ്ഞതായും രവീന്ദ്രന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പുണ്ടായ മറ്റൊരു അപകടം

അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ റോഡിന് സമീപം റിഫ്‌ളക്ടറോട് കൂടിയ ചെറിയ തൂണുകളും കൊടുംവളവിന് മീറ്ററുകള്‍ക്കപ്പുറം വലിയ ഹംപുകളും സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇനിയെങ്കിലും അധികൃതര്‍ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വിലകല്‍പ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് രവീന്ദ്രനും കുടുംബവും.

