കണ്ണൂര്‍/കോഴിക്കോട്/അടൂര്‍: ഹര്‍ത്താലിന് പിന്നാലെ കണ്ണൂരും പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂരും അക്രമങ്ങള്‍ തുടരുന്നു. പയ്യന്നൂര്‍ ചെറുതാഴത്ത് ആര്‍.എസ്.എസ് ഓഫീസിന് തീയിട്ടു. കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിലും പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂരും സി.പി.എം പ്രവര്‍ത്തകന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറുണ്ടായി. മലപ്പുറം ചേളാരിയില്‍ ബി.ജെ.പി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ കട രാത്രി അടിച്ചു തകര്‍ത്തു.

കണ്ണൂര്‍ ഇരിട്ടി പെരുവരമ്പില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സി.പി.എം പ്രവര്‍ത്തകന്‍ വി.കെ വിശാഖിന് വെട്ടേറ്റിരുന്നു. ഇയാള്‍ ചികിത്സയിലാണ്. കൊളക്കോട്ട് ആര്‍എസ്എസ് വിഭാഗ് സംഘചാലക് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വീടിന് നേരേയും ആക്രമണമുണ്ടായി. എന്‍.എം ഷംസീര്‍ എം.എല്‍.എയുടേയും വി.മുരളീധരന്‍ എം.പിയുടേയും സി.പി.എം നേതാവ് പി.ശശിയുടേയും വീടിന് നേരേ ആക്രമണമുണ്ടായതോടെയാണ് രാത്രി അക്രമം വ്യാപിച്ചത്‌.

പേരാമ്പ്ര കണ്ണിപ്പൊയിലിലെ സി.പി.എം നേതാവ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീടിന് നേരേയാണ് ബോംബേറുണ്ടായത്. വീട്ടില്‍ ഇദ്ദേഹവും കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല. അടൂരില്‍ സി.പി.എം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗം രവീന്ദ്രന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറുണ്ടായി. ഏനാത്ത് ബിജെപി മേഖലാപ്രസിഡന്റ് അനിലിന്റെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി.

മലപ്പുറം ചേളാരിയില്‍ ബി.ജെ.പി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പുരുഷോത്തമന്റെ ബാര്‍ബര്‍ഷോപ്പ് അടിച്ചു തകര്‍ത്തു. പൂട്ടു തകര്‍ത്ത് അകത്ത് കയറി ശേഷം എ.സി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

അടൂരില്‍ മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂരില്‍ എ.ആര്‍ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരേയും സി.ആര്‍.പി.എഫുകാരേയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവധിയില്‍ പോയ പോലീസുകാരോട്‌ തിരിച്ച് ജോലിക്ക് കയറാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂരില്‍ 34 പേരെ കരുതല്‍ തടങ്കലിലെടുത്തു. കണ്ണൂരില്‍ 260 പേരേയും പത്തനം തിട്ടയില്‍ 110 പേരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കണ്ണൂരില്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സമാധാന ശ്രമം തുടരുകയാണ്.

