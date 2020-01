കൊച്ചി: കോര്‍പറേറ്റ് ഭരണ സംവിധാനത്തിനകത്ത് സഹകരിച്ച് പോകാന്‍ കഴിയാത്തതിനാലാണ് തന്റെ രാജിയെന്ന് കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ.വി.ജേക്കബ്. കിറ്റക്സ് കമ്പനിക്കു വേണ്ടി പൊതുസംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ഭരണകാര്യത്തില്‍ കമ്പനി എം.ഡി. ഇടപെടുകയാണെന്നും ജേക്കബ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

ജേക്കബിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ ട്വന്റി-ട്വന്റി നിഷേധിച്ചു. കമ്പനിക്കും എം.ഡി.ക്കുമെതിരെ ജേക്കബ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളില്‍ കഴമ്പില്ലെന്നും സംഘടനയുടെ പ്രവര്‍ത്തങ്ങളിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലോ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നേരത്തേതന്നെ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോവുകയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും ട്വന്റി ട്വന്റി സെക്രട്ടറി അഗസ്റ്റിന്‍ ആന്റണി പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് കെ.വി.ജേക്കബ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍, ജനകീയ കൂട്ടായ്മയായ ട്വന്റി ട്വന്റി കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ 19 വാര്‍ഡുകളില്‍ 17ലും വിജയിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു കൂട്ടായ്മ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്‌. കെ.വി.ജേക്കബായിരുന്നു അന്നുമുതല്‍ പ്രസിഡന്റ്.

അടുത്തിടെ 14 പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍ അവിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ച് ജേക്കബിനെതിരെ നോട്ടീസ് നല്‍കി. അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചര്‍ച്ച വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹം രാജിക്കത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറിയത്. ട്വന്റി ട്വന്റി പാര്‍ട്ടിയുടെ ചീഫ് കോര്‍ഡിനേറ്ററും കിറ്റക്‌സ്‌കമ്പനി എംഡിയുമായ സാബു എം. ജേക്കബ് രാജി നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാലാണ് രാജി താമസിച്ചതെന്നും കെ.വി.ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.

രാജി വെക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കെ, ജേക്കബ് നിരവധി ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു.

പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് വികസന പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തണമെങ്കിലും കമ്പനി എംഡിയുടെ അനുമതി വേണം. നൂതനമായ പദ്ധതികളൊന്നും പഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പദ്ധതി നടത്തിപ്പില്‍ കൂടുതല്‍ തുകയും വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പനി പ്രദേശത്തേക്കുള്ള റോഡുകളുടെ വികസനത്തിനാണ്. പൊതുപ്രശ്നങ്ങളിലോ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലോ ഇടപെടാന്‍ മെമ്പര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കമ്പനിക്ക് താത്പര്യമുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് മാത്രമേ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ പാടുള്ളൂ. താത്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ ലൈസന്‍സ് നല്‍കാന്‍ പാടുള്ളൂ. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍ക്കു മാസശമ്പളം നല്‍കി അടിമവേല ചെയ്യിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്- കെ.വി.ജേക്കബ് ആരോപിക്കുന്നു.

ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ മറ്റു സ്വാധീനങ്ങളെന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി

അതേസമയം, കിറ്റക്‌സ് എംഡിയ്‌ക്കെതിരെ കെ.വി.ജേക്കബ് ഉയര്‍ത്തിയ ആരോപണങ്ങള്‍ ട്വന്റി ട്വന്റി തള്ളി. പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ മെല്ലപ്പോക്കും മറ്റ് കാരണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡിസംബര്‍ ആദ്യവാരം നടന്ന കണ്‍വെന്‍ഷനിലുണ്ടായ ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കെ.വി. ജേക്കബിനോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം രാജി സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയും എന്നാല്‍ രാജിവെക്കാതെ തുടരുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്നും ട്വന്റി ട്വന്റി സെക്രട്ടറി അഗസ്റ്റിന്‍ ആന്റണി പറഞ്ഞു. രാജി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍ മറ്റ് സ്വാധീനങ്ങളുണ്ടെന്നും ട്വന്റി ട്വന്റി സെക്രട്ടറി ആരോപിച്ചു.

