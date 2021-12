തിരുവനന്തപുരം: ഡ്യൂട്ടിക്കായി വീട്ടില്‍ നിന്നും പുലര്‍ച്ചെ സുഹൃത്തിന്റെ ബൈക്കില്‍ പോകുകയായിരുന്ന പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്‍ കാറിടിച്ച് മരിച്ചു. നരുവാമൂട് ഇളമാനൂര്‍ക്കോണം അര്‍ച്ചനയില്‍ എസ്.സുരേഷ്‌കുമാര്‍ (51) ആണ് മരിച്ചത്. ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്കായി സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം ചേരാനായി പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പുറപ്പെട്ട പോലീസുകാരനും ബന്ധുവും സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ സുരേഷ് കുമാറും സുഹൃത്ത് ജയകുമാറും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിന് പുറകിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന ജയകുമാറിന് പരിക്കുണ്ട്. കാര്‍ ഓടിച്ചിരുന്ന രഞ്ജിത്തിനെ കരമന പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു. ഇയാള്‍ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരന്റെ ബന്ധുവാണ്.ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നാലരയോടെ കരമന-കളിയിക്കാവിള പാതയില്‍ കൈമനം ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍. ഓഫീസിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. പട്ടം സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിലെ ഗ്രേഡ് എസ്.ഐ. സുരേഷ്‌കുമാര്‍ അയല്‍വാസിയും സുഹൃത്തുമായ ജയകുമാറിന്റെ ബൈക്കില്‍ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു.

ബൈക്കിന് പുറകില്‍ ഇടിച്ച കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് നടപ്പാതയിലെ കൈവരിയിലിടിച്ചുനിന്നു. കട്ടപ്പന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരനായ പൂവാര്‍ സ്വദേശി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതാണ് കാര്‍. കട്ടപ്പനയിലേക്ക് പോകാനായി റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ബന്ധുവിന്റെ കാറില്‍ പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു പോലീസുകാരന്‍. പള്ളിച്ചല്‍ ഫാര്‍മേഴ്‌സ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരിയായ സിമി സുരേഷാണ് മരിച്ച സുരേഷ്‌കുമാറിന്റെ ഭാര്യ. മക്കള്‍ : അര്‍ച്ചന സുരേഷ്, അഭിനവ് സുരേഷ്. മരുമകന്‍: അരവിന്ദ് എസ്. ദിലീപ്. സഞ്ചയനം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8ന്.

