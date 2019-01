പത്തനംതിട്ട: മകരവിളക്കിന് അയ്യപ്പന് ചാര്‍ത്താനായി തിരുവാഭരണം കൊണ്ടുപോകുന്നതില്‍ പോലീസ് ഇടപെടുന്നു. ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടികളില്‍ സജീവമായി പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. ഇതുപ്രകാരം പന്തളം കൊട്ടാര പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ഘോഷയാത്രയെ അനുഗമിക്കാനാകാതെ വരുമെന്ന ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നു.

ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയില്‍ നിന്ന് വിലക്കി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇത് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല വിധിക്കെതിരെ പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി സമര പരിപാടികള്‍ നടന്നിരുന്നു. ഇതില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കും മറ്റ് കേസുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കും തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയെ അനുഗമിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം ഉത്തരവിനെപ്പറ്റി പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനടക്കം ആശങ്കയുണ്ട്. കാരണം പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികള്‍ അടക്കം പല കുടുംബാംങ്ങളും പ്രതിഷേധ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ശബരില കര്‍മസമിതി നടത്തിയ അയ്യപ്പജ്യോതിയില്‍ ഇത്തവണ തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയെ അനുഗമിക്കേണ്ട രാജപ്രതിനിധി രാഘവ വര്‍മ അടക്കമുള്ളവര്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

എല്ലാ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലും കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് ആചാരപരമായ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനാകുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ പുതുമയൊന്നുമില്ലെന്നും മുന്‍കാലങ്ങളിലും പോലീസിന്റെ ക്ലിയറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചവരെ മാത്രമേ തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയെ അനുഗമിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

മൂന്ന് ഘട്ടമായാണ് തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര പോകുന്നത്. തിരുവാഭരണം വഹിച്ച് ഒരു സംഘം, രാജപ്രതിനിധിയുമായി പല്ലക്ക് വഹിച്ച് മറ്റൊരു സംഘം, ഒപ്പം ഘോഷയാത്രയെ അനുഗമിക്കുന്നവരുടെ സംഘം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സംഘമായാണ് തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര നടക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ സംഘത്തില്‍ സജീവമായി കോടതിവിധിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവര്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലെന്നാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഉത്തരവ്.

ഉത്തരവിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ അത് വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ പന്തളം കൊട്ടാരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉത്തരവിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് കൊട്ടാരം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം. ഈ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഇത്തരമൊരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് പോലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നത്.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഉത്തരവ് ചുവടെ

Content Highlights: Police will not permit Women entry protesters to participate Thiruvabharana Yatra