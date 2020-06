തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പല റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ വാഹന സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയില്‍ ഇടപെടാന്‍ കളക്ടര്‍മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ആവശ്യമെങ്കില്‍ പോലീസ് സഹായം ലഭ്യമാക്കും. ബസ്സുകളും മറ്റു വാഹനങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്താനും അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

മഴക്കാലത്ത് മറ്റുരോഗങ്ങളും വരാനുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് നടത്തുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകളില്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെക്കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ടെലി മെഡിസിന്‍ സൗകര്യം വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കും. കോവിഡ് ഇതര രോഗങ്ങളെ വേര്‍തിരിച്ച് ചികിത്സാ സൗകര്യം ഒരുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രോട്ടോകോള്‍ പുറത്തിറക്കും. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ചുമതല കരാറുകാര്‍ക്കാണ്. രോഗവ്യാപന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്ന തലശ്ശേരി മത്സ്യ മാര്‍ക്കറ്റ് അണുവിമുക്തമാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ക്രിമിനല്‍ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരുടെ വിവരം പ്രത്യേകം ശേഖരിക്കും. അവര്‍ എവിടെയൊക്കെ പോയെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Police will assist passengers in railway stations to arrange vehicles to reach home