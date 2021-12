മലപ്പുറം: തൊണ്ടി മുതല്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ നവീകരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പരാതി. മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി പോലീസിന് എതിരെയാണ് പരാതി. മണല്‍ക്കടത്തിനിടെ പിടികൂടിയ ലോറികള്‍ തിരൂരങ്ങാടി സ്‌റ്റേഷനടുത്ത് ആഴ്ചകളായി കിടക്കുകയാണ്‌. സ്റ്റേഷന്‍ നവീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനൊപ്പം ലോറിയിലെ മണലിന്റെ അളവും കുറയുന്നുവെന്നാണ് നാട്ടുക്കാരുടെ പരാതി.

പോലീസ് ലോറി പിടികൂടുമ്പോള്‍ ഒന്നരയൂണിറ്റ് മണല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോള്‍ വളരെ കുറച്ച്‌ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നതെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് ലീഗും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

പോലീസും കരാറുകാരനും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണ് മണല്‍ മുക്കുന്നതിന് പിന്നിലെന്നും അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് ആരോപിച്ചു. അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരേ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

