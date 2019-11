കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവ് യു.എ.പി.എ. കേസിലെ മൂന്നാംപ്രതി ഉസ്മാനെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ പോലീസ്.

ഈ മാസം ആദ്യമാണ് പെരുവണ്ണയില്‍നിന്ന് അലന്‍ ഷുഹൈബിനെയും താഹ ഫൈസലിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതും. ആ സമയത്ത് ഉസ്മാനും ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പോലീസിനെ കണ്ട് ഇയാള്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

തങ്ങള്‍ക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ഉസ്മാന്‍ ആണെന്ന് അലനും താഹയും ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ സമ്മതിക്കുകയും ഉസ്മാനു വേണ്ടി പോലീസ് വ്യാപകമായ അന്വേഷണവും നടത്തിയിരുന്നു. വിവിധ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിലായി അഞ്ച് യു.എ.പി.എ കേസുകള്‍ ഉസ്മാനെതിരെയുണ്ട്.

