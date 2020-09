തൃശ്ശൂര്‍: അനില്‍ അക്കര എം.എല്‍.എയ്ക്ക് പോലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യം. ടി.എന്‍. പ്രതാപന്‍ എം.പി. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്കും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കും കത്തുനല്‍കി. നേരിട്ടും അല്ലാതെയും എംഎല്‍എയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് കത്തില്‍ പറയുന്നു.

ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി രേഖകള്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് സ്ഥലം എം.എല്‍.എ ആയ അനില്‍ അക്കരയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ സി.ബി.ഐ.യ്ക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ സി.ബി.ഐ. കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കേസന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി.ബി.ഐ. മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്‍പ്പടെയുളളവരുടെ മൊഴി എടുക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും അനില്‍ അക്കരയ്ക്ക് നേരെ ഭീഷണികള്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐയും മറ്റുസംഘടനകളുമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ടി.എന്‍.പ്രതാപന്‍ എം.പി. കത്തില്‍ പറയുന്നു.

