തിരുവനന്തപുരം: ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ യിലെ മുന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ നമ്പി നാരായണന് പദ്മഭൂഷണ്‍ നല്‍കിയതിനെ പരിഹസിച്ച പോലീസ് മേധാവി ടി.പി സെന്‍കുമാറിനെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യം പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുക്കാനോ അന്വേഷണത്തിനോ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ എസ്.സുരേന്ദ്രന്‍ നിയമോപദേശം തേടി.

പദ്മ പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചാണ് നമ്പി നാരായണനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സെന്‍കുമാര്‍ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. നമ്പനാരായണന് പദ്മ നല്‍കുന്നത് അമൃതില്‍ വിഷം കലര്‍ത്തിയതു പോലെയാണ് എന്നായിരുന്നു സെന്‍ കുമാറിന്റെ പരിഹാസം.

അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ബി.ജെ.പി നേതാക്കളടക്കം രംഗത്തു വന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഡി.ജി.പിക്ക് നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ പോലീസ് നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുന്നത്. ഡി.ജി.പി പരാതി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു.

പദ്മ പുരസ്‌കാരം കിട്ടേണ്ട തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭാവന നമ്പി നാരായണന്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ശബരിമല കര്‍മസമിതി ഉപാധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. ഇനി ജിഷാ കേസിലെ പ്രതി അമിറുല്‍ ഇസ്‌ലാമിനും ചാരക്കേസില്‍ പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന മറിയം റഷീദക്കും സൗമ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി ഗോവിന്ദച്ചാമിക്കും പദ്മ നല്‍കുന്നത് കാണേണ്ടി വരും എന്നുമാണ് സെന്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞത്.

ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ ചാരക്കേസില്‍ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട നമ്പി നാരായണനു നേരെയുള്ള പരിഹാസം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തെ വരെ ബാധിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് നിയമോപദേശം തേടിയത്.

