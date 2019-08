തൊടുപുഴ: കാളിയാര്‍ കാറ്റാടിക്കടവ് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തില്‍പ്പെട്ട തുമ്പിതുളളും പാറയില്‍ വഴി തെറ്റി അകപ്പെട്ടുപോയ ഫ്രീലാന്‍സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ കളിയാര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കിട്ടിയ വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി.

ചെന്നൈയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായ ഫ്രീലാന്‍സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ അമിത് ആണ് വഴി തെറ്റി കാടിനുളളിലകപ്പെട്ടുപോയത്. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുന്നതിനിടയില്‍ കോടമഞ്ഞ് മൂടിയതുമൂലം വഴി കാണാനാകാതെ കാറ്റാടി കടവില്‍ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം വനത്തിലൂടെ തപ്പി തടഞ്ഞ് നടന്ന് തുമ്പിതുള്ളും പാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു.

വനത്തില്‍ വഴിതെറ്റിയെന്ന് മനസിലായ അമിത് കാളിയാര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടുകയും എസ്.ഐ വിഷ്ണു കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, ത്രിദീപ് ചന്ദ്രന്‍, പ്രമോദ്, ശശി, അനീഷ്, സത്താര്‍, സിജോ എന്നിവര്‍ സ്ഥലത്ത് തിരഞ്ഞെത്തി വനത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

