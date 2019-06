representative image

നെടുങ്കണ്ടം: പീരുമേട് കസ്റ്റഡി മരണത്തില്‍ നാട്ടുകാരെ പ്രതികളാക്കാന്‍ പോലീസിന്റെ ശ്രമം. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസ് പ്രതി രാജ്കുമാറാണ് കസ്റ്റഡിയിലെ ക്രൂരമര്‍ദനത്തെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം പീരുമേട് സബ്ജയിലില്‍വെച്ച് മരിച്ചത്.

ജൂണ്‍ പന്ത്രണ്ടാംതിയതി പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലെത്തും മുമ്പേ രാജ്കുമാറിനെ നാട്ടുകാര്‍ മര്‍ദിച്ചുവെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമം. രാജ്കുമാറിനെ തല്ലിച്ചതച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കണ്ടാലറിയാവുന്ന മുപ്പതോളം പേര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആലീസ് എന്ന പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ രാജ്കുമാറുമായി ഒരു സംഘം ആളുകള്‍ ബാങ്കിലെത്തി. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ രാജ്കുമാറിന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ പണമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാര്‍ രാജ്കുമാറിനെ മര്‍ദിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം.

മൂന്നുവാഹനങ്ങളിലായി മുപ്പതോളം നാട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12നും ഒരുമണിക്കും ഇടയിലാണ് മര്‍ദനം നടന്നതെന്ന് എഫ് ഐ ആറില്‍ പറയുന്നു. രാജ്കുമാറിനെ നാട്ടുകാര്‍ മര്‍ദിച്ചെന്ന കേസ് അന്വേഷിക്കാന്‍ കട്ടപ്പന ഡി വൈ എസ് പി തലവനായ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയാണ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്.

