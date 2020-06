തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് വ്യാപനം വര്‍ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്ളവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴു മുതല്‍ സേവന സന്നദ്ധരാകാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം. സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകളിലെയും 90% ജീവനക്കാരുടെയും സേവനം ക്രമസമാധാന വിഭാഗം എഡിജിപിക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അതത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാര്‍ക്ക് മുമ്പാകെ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യണം. ബറ്റാലിയന്‍ എഡിജിപിക്കാണ് പോലീസ് മൊബിലൈസേഷന്റെ ചുമതല. വിദേശ മലയാളികള്‍ ധാരാളമായി തിരിച്ചെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെയും ചുമതല ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെയും മേല്‍നോട്ട ചുമതല പരിശീലന വിഭാഗം ഐജി തുമ്മല വിക്രമിനാണ്.

വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇവരാണ്: ഡോ. ദിവ്യ ഗോപിനാഥ്, വൈഭവ് സക്സേന (തിരുവനന്തപുരം), നവനീത് ശര്‍മ (കൊച്ചി), ചൈത്ര തെരേസ ജോണ്‍ (കോഴിക്കോട്) യതീഷ് ചന്ദ്ര, ആര്‍. ആനന്ദ്‌ (കണ്ണൂര്‍). ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പുറമെ മുതിര്‍ന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ഓരോ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെയും ചുമതല നല്‍കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

അതിഥി തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചയയ്ക്കരുത്; ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്യണം

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് പാസില്ലാതെ എത്തുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചയയ്ക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ട്രെയിന്‍ മാര്‍ഗം എത്തുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ രേഖകളും മറ്റും പരിശോധിക്കാന്‍ റെയില്‍വെ സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്നവരെ ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്യും. പാസില്ലാതെ വരുന്നവരെ കോണ്‍ട്രാക്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് ക്വാറന്റീനില്‍ അയയ്ക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ പാസില്ലാതെ എത്തുകയും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളെ തീവണ്ടിയില്‍ കയറ്റി തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അത് പാടില്ല. അവരെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. ഏത് ജില്ലയിലേക്കാണോ അവര്‍ പോകേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനം ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കും. ക്വാറന്റീന്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അവര്‍ക്ക് തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ജില്ലാതലത്തില്‍ ഒരുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Police personnel from special units to do law and order duty from tomorrow