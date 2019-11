ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്ന്

കോഴിക്കോട്: പോലീസുകാരുടെ നെഞ്ചില്‍ ചവിട്ടുന്ന നായകന്റെ സിനിമ മാത്രമല്ല, ഇടയ്ക്ക് 'കാട് പൂക്കുന്ന നേരം' പോലുള്ള സിനിമകളും പോലീസുകാര്‍ കാണാന്‍ തയ്യാറാവണമെന്ന് സിനിമയെ പറ്റി ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടതിന് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച പോലീസുകാരന്‍ ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്ന്. സര്‍ക്കാര്‍ അഞ്ച് അവാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കി ആദരിക്കുകയും, ദേശീയ അവാര്‍ഡ് നേടുകയും അന്താരാഷ്ട്ര മേളയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പികുകയും ചെയ്ത സിനിമയാണ് അത്. അങ്ങനെയൊരു സിനിമയെ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അത് അച്ചടക്ക ലംഘനമല്ലെന്നും ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്ന് പറയുന്നു.

എഴുത്തും വായനും ചിന്തയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് പലര്‍ക്കും ഇന്ന് ഇഷ്ടം. ഞാന്‍ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ചത് 'കാട് പൂക്കുന്ന നേരം' എന്ന സിനിമ പറഞ്ഞുവെക്കുന്ന കാര്യം ഇന്നും പ്രാധാന്യത്തോടെ നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്നത് കൊണ്ടാണ്. അത് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയായത് കൊണ്ടാണ്. സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗീകരിച്ച സിനിമയാണ് കാടു പൂക്കുന്ന നേരം. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അധികൃതര്‍ മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കമ്മീഷണറുടെ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസിന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്ന് മാതൃഭൂമി ഡോട്കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് നടന്ന അക്രമപരമ്പര തടയുന്നതില്‍ പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടതിന് അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ടയാള്‍ കൂടിയാണ് ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്ന്. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ കാളിരാജ് മഹേഷിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു.

യുഎപിഎ സര്‍ക്കാര്‍ നയമല്ലെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് പറയുമ്പോഴും 'കാട് പൂക്കുന്ന നേര'മെന്ന സിനിമയിലെ സംഭാഷണങ്ങള്‍ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ചത് പോലീസ് നടപടിയേ വിമര്‍ശിക്കുന്ന തരത്തിലാവും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്നിന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ എ.വി ജോര്‍ജ് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ഇത്തരമൊരു പോസ്റ്റിട്ടതിലൂടെ വലിയ അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ് നടത്തിയതെന്നും ഇതിന് നടപടിയെടുക്കാതിരിക്കാനുളള വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്നുമായിരുന്നു നോട്ടീസിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ഇത് കാട് പൂക്കുന്ന നേരത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ ഡോ.ബിജുവടക്കം ചര്‍ച്ചയാക്കിയതോടെ പോലീസുകാരന് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേര്‍ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണവുമായി പോലീസുകാരന്‍ തന്നെ എത്തിയത്. കാട് പൂക്കുന്ന നേരത്തിലെ പോസ്റ്ററായിരുന്നു നവംബര്‍ മൂന്നാം തീയതി ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് വാളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിനിമയിലെ സംഭാഷണത്തിന്റെ ലിങ്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് നടപടിക്ക് കാരണമായത്.

പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ നല്‍കിയ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ്

