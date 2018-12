കണ്ണൂര്‍: അമ്പായത്തോട് എത്തിയ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിലെ മൂന്നുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് പോലീസ് രാമു,ടി.പി.മൊയ്തീന്‍, കവിത എന്നിവരെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സിപിഎം മാവോയിസ്റ്റിന്റെ കബനീദളത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇവര്‍. കണ്ണൂര്‍, വയനാട്, പാലക്കാട് എസ്പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തിരച്ചില്‍ തുടരും.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഏഴുമണിയോടെയായിരുന്നു അമ്പായത്തോട്ടില്‍ നാലംഗ സായുധധാരികളായ സംഘം എത്തിയത്. ഇവരുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമീപത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞു. ഇവര്‍ നാട്ടുകാര്‍ക്ക് ലഘുലേഖകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പോലീസ് സംഘവും കണ്ണൂര്‍ ആന്റി നക്‌സല്‍ സംഘവും തണ്ടര്‍ബോള്‍ട്ട് അംഗങ്ങളും ഇവര്‍ക്ക് വേണ്ടി രാത്രി മുതല്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയായിരുന്നു.

കണ്ണൂര്‍, വയനാട് അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള വനമേഖലയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ തിരച്ചില്‍ നടക്കുന്നത്. വയനാട് മക്കിമലയില്‍ നിന്ന് അമ്പായത്തോടിലേക്കുള്ള വനപാത യുണ്ട്. ഇവിടെയും തിരച്ചില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.

content highlights: police identified maoists who came to kannur, maoists kerala